O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,

viajou para Paris para se reunir esta quarta-feira à noite com o presidente francês, Emannuel Macron e com o chanceler alemão, Olaf Scholz.O encontro está marcado para que seja discutida a entrega de mais armas por parte da França à Ucrânia, de acordo com o jornal francês Le Monde.O presidente francês aproveitou a conferência de imprensa para relembrar que "França está ao lado da Ucrânia e com determinação para a ajudar a recuperar os seus direitos legitimos".Ambos os representantes da França e da Alemanha reiteraram no seu discurso que "a Rússia não pode ganhar esta guerra".Grato pelas palavras , Zelensky reforçou a necessidade do país em receber ajuda em armamento para travar a guerra e referiu ainda que a "França e a Alemanha têm o potencial de inverter o jogo"."Quanto mais cedo obtivermos as armas e quanto mais forte for a coligação de tanques, mais cedo será travada a invasão russa", afirmou o chefe ucraniano.