Rússia planeia retirada de mais de 3 mil trabalhadores da central nuclear de Zaporizhzhia

A Rússia planeia retirar mais de três mil trabalhadores da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. De acordo a Reuters, o governador da parte da região controlada pela Rússia suspendeu as operações na central."Os ocupantes russos estão a provar a sua incapacidade de assegurar o funcionamento da central nuclear de Zaporizhzhia, uma vez que existe agora falta de pessoal qualificado", referiu o governo ucraniano numa declaração no Telegram, citada pela agência de notícias.Segundo a Reuters, espera-se que a Ucrânia lance uma contraofensiva para fazer recuar as forças russas e recuperar toda a região de Zaporizhzhia.As forças russas tomaram a central de Zaporizhzhia dias depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter lançado uma invasão em grande escala da Ucrânia, em Fevereiro de 2022.