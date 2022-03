A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen destacou, esta terça-feira, no Parlamento Europeu que guerra na Ucrânia "é um ponto de viragem".De acordo com a presidente, o esforço que está a ser feito pela União Europeia está a provar a força e união que todos os países têm. "Esta que é uma guerra entre a paz, por um lado, e o conflito, por outro, (...) está a mostrar uma força da qual temos de ter orgulho". "Se Putin queria separar-nos, conseguiu o contrário: estamos unidos e ficaremos de pé nesta guerra", salientou.A presidente disse ainda que, no que diz respeito à energia, a invasão russa à Ucrânia veio demonstrar que há outros fornecedores para além da Rússia, que estão disponíveis a ajudar, tornando a União Europeia menos dependente da Rússia.