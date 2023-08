Saiba que ruas vão estar cortadas hoje devivo à JMJ em Lisboa e Oeiras

Parque das Nações





Zona Verde



Avenida Marechal Gomes da Costa | Avenida Marechal Craveiro Lopes (2ª Circular de Lisboa) | Avenida Santos e Castro | Nó Norte do Alto do Lumiar/ Avenida Santos e Castro do Eixo Norte-Sul | Itinerário Principal n.º7 (IP7)/ Eixo Norte-Sul.



Leia também Filas para as casas de banho ao nascer do dia no Parque Tejo Avenida Marechal Gomes da Costa | Avenida Marechal Craveiro Lopes () | Avenida Santos e Castro | Nó Norte do Alto do Lumiar/ Avenida Santos e Castro do Eixo Norte-Sul | Itinerário Principal n.º7 ()/ Eixo Norte-Sul.

Passeio Marítimo de Algés

.





A PSP alerta este domingo para constrangimentos e cortes de trânsito na zona do Parque das Nações, em Lisboa, e no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Durante a manhã, o Papa Francisco preside à missa no Parque Tejo e, pelas 16h30, vai encontrar-se com os voluntários da Jornada Mundial da Juventude.Passeio do Tejo () | Rua Príncipe do Mónaco () | Passeio dos Heróis do Mar, a partir das anteriores () | Via do Oriente | Rua do Prof. Picard | Rua Chen He | Rua do Reno | Rua do Sena | Rua do Tamisa | Rua do Tibre | Rua do Volga | Rua do Danúbio | Rua do Oder | Rua do Ebro | Rua Capitão Cook | Rua Roald Amundsen | Praça Gago Coutinho | Rua da Cotovia/ Passeio do Trancão | Itinerário Complementar n.º2 (Avenida de Berlim | Rua Contra-Almirante Armando Ferraz | Avenida Dr. Francisco Luís Gomes | Praça José Queiroz | Avenida Dr. Alfredo Bensaúde | Rua Padre Joaquim Aguiar | Estrada da CircunvalaçãoAvenida de Brasília | Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho | Doca de PedrouçosNas zonas amarelas, está garantida a circulação rodoviária no perímetro a residentes, trabalhadores com declaração da entidade patronal, cargas/descargas, avenças de parques de estacionamento públicos, TVDE/ Tuk tuks e transportes públicos (táxis, CARRIS e TML).