Nascido em Nova Iorque, começou a trabalhar em televisão em "The edge of night", em 1957.Construiu uma carreira sólida, premiada com um Emmy de melhor ator, em 1979, pela participação na série Kaz.Viria também a receber o galardão mais importante do teatro nos estados unidos: um Tony Award, em 1993, pela peça "Angels in America: A Gay fantasia of national themes".Na série ‘Friends’, ganhou notoriedade como pai de Rachel.