Nasceu em Los Angeles em 1945. Os frequentes ataques de asma obrigaram-no a ficar em casa longas temporadas, o que o tornou num voraz leitor.Envolveu-se no movimento dos direitos civis e começou a escrever crítica social e política. Apaixonou-se pelo Jazz, e foi manager do trompetista Wynton Marsalis.Fundou o evento Jazz no Lincon Center, em Nova Iorque. Segundo a sua mulher, morreu de doença prolongada.