Chegou ao Eliseu com 48 anos, então o terceiro presidente mais novo a ocupar a Presidência francesa, após bater François Mitterrand por 425 mil votos.A rivalidade permaneceu bem viva e sete anos depois, em 1981, Mitterrand desforrou-se e foi eleito presidente.D’Estaing despediu-se com um teatral ‘Até já’ mas jamais voltaria, acabando por deixar a política em 2004.Internado há 15 dias com problemas cardíacos, morreu aos 94 anos.