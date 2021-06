Kim Jong Un surge em público depois de um mês sem aparecer

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, voltou a aparecer em público depois da última aparição, a 6 de maio, num evento militar.

O líder de 37 anos surgiu na televisão estatal numa reunião cujo objetivo era melhorar as políticas económicas do país, porque a economia está em baixo devido à pandemia da covid-19 e à falta de comércio com a China.

De acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, Kim, com o habitual terno preto afirmou que é preciso "medidas adicionais para resolver problemas urgentes pendentes para o trabalho económico e a vida das pessoas" e analisou a "execução das principais tarefas políticas em diferentes campos".

Este desaparecimento levantou suspeitas sobre o estado de saúde do governador. No entanto, não é a primeira vez que desaparece sem dar notícias. Em 2014 o líder estatal desapareceu durante seis semanas e quando voltou segurava uma bengala, o que levou a especulações que Kim Jong Un teria sofrido gota. O governo norte coreano negou tais acusações.

Kim Jong Un é líder supremo do país desde 2011 e líder do único partido- Partido dos Trabalhadores da Coreia- desde 2012. É neto de Kim Il-Sung, o primeiro líder da Coreia do Norte de 1948 a 1994.