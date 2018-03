Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

40 políticos assassinados no Brasil

Marielle é a mais recente líder local a ser executada.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:32

A vereadora Marielle Franco, executada a tiro na quarta-feira no Rio de Janeiro, foi a 40ª líder municipal morta no Brasil em menos de 15 meses. O levantamento é do site noticioso G1, da Globo.



Desde janeiro de 2017, segundo o G1, 40 autarcas e vereadores foram executados. Também foram executados três suplentes de vereadores e pelo menos 24 outras pessoas ligadas a movimentos de defesa dos negros, dos trabalhadores rurais e de homossexuais.



Recorde-se que Marielle criticava a ação das autoridades no combate ao crime e, no último artigo que escreveu antes de ser assassinada, considerou que um mês depois do destacamento do Exército para controlar a criminalidade no Rio de Janeiro a situação piorou muito.



Marielle foi morta dentro do carro com quatro tiros na cabeça, num ataque que vitimou ainda o condutor do automóvel, Anderson Pedro Gomes.