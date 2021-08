72 civis e 13 militares dos EUA morreram no ataque em Cabul

O número de elementos das forças armadas dos Estados Unidos que morreram nos ataques de quinta-feira nas imediações do aeroporto de Cabul subiu para 13, havendo a registar pelo menos 18 feridos, segundo as autoridades norte-americanas.

72 civis morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira, no ataque em Cabul, de acordo com fonte hospitalar e também com fontes oficiais dos talibãs.Mais de 100 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão desde 14 de agosto, véspera do regresso dos talibãs ao poder no país, anunciou na quinta-feira um responsável da Casa Branca.

"Desde 14 de agosto, os Estados Unidos retiraram e ajudaram a retirar cerca de 100.100 pessoas", precisou.

O mesmo funcionário indicou que só na quinta-feira, dia em que o aeroporto de Cabul foi alvo de um duplo atentado, foram retiradas 7.500 pessoas.