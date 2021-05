Israel - Palestina: A cronologia dos últimos conflitos em Gaza e Jerusalém

Supremo Tribunal adia decisão sobre expulsão de famílias palestinianas

Supremo Tribunal adia decisão sobre expulsão de famílias palestinianas FOTO: Reuters

Um tribunal de pequena instância deu razão a colonos judeus no início do ano, o que deixou os palestinianos em clara revolta. Várias famílias palestinianas ficam em risco de abandonar as casas que ocupam há décadas.A agitação dos últimos tempos surge muito devido a esta tentativa de colonos judeus expulsarem várias famílias palestinianas das suas casas, no bairro Sheikh Jarrah, no leste de Jerusalém.O Supremo Tribunal tem a decisão final, mas esta é adiada pelo ministério da justiça.