ADN do novo coronavírus descoberto no Brasil

Depois de ser confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, os cientistas brasileiros não perderam tempo em descobrir qual é o seu ADN e conseguiram sequenciar o genoma do vírus em pouco mais de 48 horas, um tempo recorde.

Para se descodificar o ADN é preciso, em média, 15 dias.

A descoberta foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz e pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, ambas em São Paulo, onde surgiu o primeiro caso de infeção por coronavírus.

"Queríamos fazer em 24 horas, bater o recorde, mas não funcionou tudo (no processo). Fizémo-lo em 48 horas, como o Instituto Pasteur (na França", revelou Ester Cerdeira Sabino, pesquisadora e professora do Instituto de Medicina Tropical, à BBC News Brasil.

O estudo mostra que o genoma do coronavírus diagnosticado no Brasil é diferente em três pontos do código genético do vírus de Wuhan, cidade onde surgiu a doença. Duas das mutações mostram que o vírus no Brasil está mais próximo da estirpe detetada na Alemanha, ou seja, o Covid-19 surgiu na China, foi para a Alemanha e depois passou por Itália até chegar ao Brasil.

"A terceira mutação é uma mutação única, não encontrada na sequência mais próxima, que é a sequência da Alemanha. Então, provavelmente é uma mutação que já aconteceu na transmissão para o paciente brasileiro", explica à BBC News Brasil Jaqueline Goes.

A descoberta foi possível graças a um trabalho que já tinha sido feito com o vírus zika.