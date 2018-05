Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Invasor do palco da Eurovisão é um albanês a viver no Reino Unido

Homem de 30 anos tinha bilhete para assistir a espectáculo no Altice Arena.

10:22

Já é conhecida a identidade do homem que invadiu o palco da Eurovisão em Lisboa durante a atuação da representante do Reino Unido, SuRie, a quem roubou o microfone.



Ao que o CM apurou, o homem de 30 anos é de nacionalidade albanesa mas encontra-se emigrado no Reino Unido. Tinha bilhete para assistir ao espetáculo no Altice Arena, em Lisboa, e de acordo com fonte policial terá saltado para o palco à rebelia da lei.



Encontra-se detido desde a noite de sábado no Comando da PSP de Lisboa, em Moscavide, e vai ser presente a juiz na próxima segunda-feira. Está acusado do crime de Introdução Legal em Local Vedado ao Público.









Conhecido por DR AC Activist, o homem assume-se na sua conta do Twiter como "filósofo, ativista e DJ/MC". De acordo com o jornal The Mirror, o homem não é um novato nesta prática de invadir palcos. No caso concreto da Eurovisão, o albanês estava a tentar promover o seu livro 'The Workings of the U.K STATE MEDIA: U.K Media", cujo título levava estampado na sua camisola, onde promovia a venda na Amazon.



Intitulado de invasor em série pela imprensa internacional, o DR AC já tinha interrompido este ano a cerimónia dos Prémios Nacionais de Televisão, em Inglaterra, e ainda em 2007, durante o concurso de talentos The Voice.



Em atualização