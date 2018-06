Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aperto de mão entre Trump e Kim Jong-un fica na História

Líderes anunciam “nova era”.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A aguardada cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un ficou esta terça-feira marcada por promessas genéricas de paz, desnuclearização e normalização de relações, mas pouco de substancial além de uma aproximação simbólica e sem precedentes entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte e um aperto de mão que entrou diretamente para os livros de História.



Apesar de todo o otimismo que rodeou a cimeira, ninguém esperava realmente que os dois líderes conseguissem resolver em poucas horas um conflito que dura há décadas e tem ameaças nucleares à mistura.



O acordo assinado na cimeira de Singapura não passou, por isso, de uma repetição das intenções manifestadas nos últimos meses: de um lado, Kim Jong-un comprometeu-se a trabalhar para a "desnuclearização total" da Península Coreana; do outro, Trump promete as necessárias garantias de segurança, às quais acrescentou, já depois da cimeira, o anúncio inesperado da suspensão das manobras militares entre os EUA e a Coreia do Sul como gesto de boa vontade.



A declaração não faz qualquer referência à assinatura de um acordo de paz entre os dois países, que estão tecnicamente em guerra desde a década de 50.



Trump congratulou-se com um encontro que "correu melhor do que alguém esperava" e elogiou Kim Jong-un como "uma pessoa muito inteligente e um duro negociador". Já o líder norte-coreano , mais parco em palavras, confirmou que se tratou de "um bom prelúdio para a paz" e prometeu "deixar o passado para trás".



Trump alicia Kim com vídeo de Coreia próspera

Trump trazia um importante ‘trunfo’ na manga para esta cimeira e não perdeu tempo a usá-lo para tentar convencer Kim Jong-un das vantagens de abdicar do programa nuclear: um vídeo de quatro minutos com produção ‘à Hollywood’ que mostra uma visão futurista de uma Coreia do Norte próspera, com hotéis de luxo em praias tropicais, comboios-bala, turistas e uma população feliz e bem alimentada.



Uma visão idílica contrastante com a realidade de um país em ruínas, isolado e com uma economia virtualmente inexistente.



Fonte da Casa Branca diz que Trump pretendeu mostrar ao líder norte-coreano aquilo em que o seu país se podia transformar se renunciasse às armas nucleares e se tornasse membro de pleno direito da Comunidade das Nações.



"O passado não tem que ser o futuro", diz o narrador do vídeo, que Trump mostrou ao líder norte-coreano e à sua delegação num moderno iPad. "Acho que ele adorou", disse o presidente norte-americano aos jornalistas sobre a sua inusitada ‘arma’ diplomática.



Donald Trump fez questão de mostrar ‘A Besta’ ao líder norte-coreano

Durante um curto passeio pelos jardins do hotel, Trump fez questão de mostrar ao líder norte-coreano a sua viatura oficial, o ‘Cadillac One’, também conhecido como ‘A Besta’.



Kim Jong-un, conhecido apreciador e colecionador de automóveis de luxo, não resistiu a espreitar o luxuoso interior, o qual, no entanto, não tem algo que o líder norte-coreano considera indispensável: um WC portátil.



Seul quer "escrever uma nova história"

A Coreia do Sul prometeu esta terça-feira "deixar para trás os dias negros da guerra e do conflito" e "escrever um novo capítulo da História" ao lado da Coreia do Norte.



Irão avisa para duplicidade de Trump

O Irão avisou o regime de Pyongyang para não confiar em Trump, afirmando que o presidente dos EUA "pode mudar de ideias ainda antes de chegar a casa".