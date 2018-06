Encontro entre Trump e Kim deixa Dennis Rodman em lágrimas

Antigo basquetebolista norte-americano é um dos poucos ocidentais que visita regularmente Pyongyang.

O antigo jogador da NBA Dennis Rodman não escondeu a emoção causada pelo encontro histórico entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte, esta terça-feira. Próximo de Trump e Kim Jong-Un, o ex-jogador confessou estar a viver um dia "muito feliz".

"É um óptimo dia. Estou aqui para o presenciar. Estou muito feliz", disse em entrevista à CNN, durante a qual limpou as lágrimas que caiam atrás de um par de óculos escuros. "Eu sabia que as coisas iam mudar, era o único que acreditava. Mas nunca ninguém me ouviu", atirou ainda visivelmente emocionado.





"Today is a great day," former NBA star Dennis Rodman says in an emotional interview in which he describes his relationship with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/atvQwe7jo0 pic.twitter.com/dEgQf3kBtE — CNN (@CNN) 12 de junho de 2018





Segundo a Reuters, enquanto decorria a reunião entre a Casa Branca e Pyongyang, Rodman desfrutava de um charuto na piscina de um hotel localizado a cerca de 200 metros do local onde as delegações se encontraram. À agência de informação, recusou responder se seria encontrar com qualquer dos intervenientes, causando ainda mais dúvidas sobre a sua presença em Singapura.

Na segunda-feira, dia em que chegou ao local, o antigo jogador disse estar "animado" por fazer parte de um momento histórico. Mas, ainda nos EUA, Trump negara que tivesse convidado Rodman a fazer parte da comitiva.

O antigo jogador já esteve pelo menos cinco vezes em Pyongyang e diz que Kim Jong-Un é um amigo para a vida. A relação com Trump foi sendo construída, acima de tudo, durante as participações de Rodman no programa O Aprendiz, produzido pelo multimilionário.