Aranha venenosa que apodrece a carne humana descoberta no México

Uma nova espécie de aranha venenosa foi descoberta pelo biólogo e professor universitário, Alejandro Valdez-Mondragon, e por alguns alunos, no México. O animal prefere esconder-se em lugares isolados e foi apelidado pelos cientistas de Loxosceles tenochtitlan.

Acredita-se que o veneno não é fatal mas pode causar várias lesões na carne apenas com uma mordida.

O animal foi encontrado no centro do México por cientistas da Universidade Nacional Autónoma do México, na cidade de Tlaxcala. Inicialmente, a aranha venenosa foi confundida por outro animal da mesma espécie.

"Como é muito semelhante à Loxosceles misteca, pensámos que tinha sido introduzida nesta região através do transporte de plantas ornamentais mas quando fizemos o estudo da biologia molecular de ambas as espécies percebemos que são completamente diferentes", disse o professor Valdez-Mondragon.

O professor alertou ainda que a aranha venenosa só ataca humanos quando se sente ameaçada.