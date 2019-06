Cabeça de lobo gigante com 40 mil anos encontrado na Sibéria

A cabeça de um lobo foi encontrada no pergelissolo - um tipo de solo congelado - na região de Yakutia, na Sibéria.

De acordo com o site russo The Siberian Times, os cientistas acreditam que os restos pré-históricos com 40 centímetros de comprimento, encontrados com o cérebro intacto, datam para uma época de há 40 mil anos.

Acredita-se que o predador tivesse um grosso pelo de mamute e presas maiores que os lobos atuais na Sibéria.

A descoberta foi feita acima do Círculo Polar Ártico pelo homem local, Pavel Efimov, no verão de 2018 perto do rio Tirekhtyakh.

A razão pela qual a cabeça do lobo foi cortada não é conhecida. Os cientistas dizem que é pouco provável que tenha sido o troféu de um caçador, pois o homem primitivo só começou a chegar a esta parte do norte da Rússia há cerca de 32.500 anos.

O cientista russo Dr. Albert Protopopov disse: "Esta é uma descoberta única dos primeiros restos mortais de um lobo Pleistoceno totalmente crescido com o tecido preservado".

"Vamos compará-lo aos lobos modernos para entender como a espécie evoluiu e reconstruir sua aparência", acrescentou.

Naoki Suzuki, professor da Escola de Medicina da Universidade Jikei, em Tóquio, que fez exames de tomografia computorizada dos antigos restos mortais, revelou: "Os músculos, órgãos e cérebro do animal estão em boas condições".