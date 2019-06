Funcionária do clube Manchester City atacada com ácido no rosto

Uma funcionária do clube Manchester City foi internada após ter sido atacada com ácido, em Manchester, Inglaterra. O incidente, que não estará relacionado com clubes, ocorreu apenas dois dias depois de os citizens terem ganho o sexto título Premier League, na história do clube inglês.

A vítima, de 20 anos, foi atacada quando estava sentada no carro de vidro aberto e vestia uma camisola do emblema inglês. Um veículo branco da marca Range Rover parou ao lado do carro da mulher e segundo o Daily Mail um dos ocupantes do automóvel terá gritado vários insultos anti-clubísticos e atirado um líquido corrosivo para o rosto da funcionária.

A mulher foi levada para o hospital onde recebeu tratamento às lesões nos olhos e na pele.

O clube procurou assegurar aos funcionários que a mulher não foi atacada porque usava as cores do clube e publicou um comunicado no Twitter:

"Uma funcionária do Manchester City foi levada para o hospital após um líquido corrosivo ter sido esguichado no seu rosto num ataque chocante. A mulher de 20 anos, vestia uma camisola com o emblema do City", pode ler-se.





A Manchester City employee was taken to hospital after a corrosive liquid was squirted in her face in a shocking attack. The woman in her 20s, wearing a top emblazoned with City’s crest.



[via @MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/cKnsROuL0Y — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) 7 de junho de 2019