As pontes que colapsaram na última década

Por Lusa | 16:46

Pelo menos 30 pessoas morreram e 13 ficaram feridas esta terça-feira na queda daA queda ocorreu às 12h00 locais (11h00 em Lisboa), quando uma parte da ponte Morandi,, desmoronou e deixou vários veículos soterrados debaixo dos escombros.O acidente com o maior número de vítimas mortais na Europa, até ao momento, aconteceu a 5 de março de 2001, quando pelo menos 70 pessoas morreram na queda da, no rio Douro, no norte de Portugal.Começando pelos casos mais recentes, a 15 de março de 2018 uma, nos Estados Unidos, causando a morte de seis pessoas. Cerca de dois meses antes, a 15 de janeiro 10 trabalhadores morreram na Colômbia ao cair uma ponte em construção na estrada que liga Bogotá a cidade de Villavicencio.No mesmo mês, a 2 de janeiro de 2018, cinco pessoas perderam a vida e mais de uma dezena foi dada como desaparecida depois de uma, na região de Cuzco, no Peru.Em 2016 mais dois casos assolaram a Índia e a Indonésia. A 17 de outubro, na Indonésia, tendo feito oito mortos e ferido 34 pessoas., 26 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas quando uma ponte em construção caiu no dia 31 de março.Recuando oito anos, a 27 de julho de 2010, 37 pessoas morreram e 19 foram dadas como desaparecidas depois da, na zona central da China.Em 24 de dezembro de 2009, 48 mortos após ona estrada que une os municípios de Kota e Udaipur, no Estado indiano do Rajastão.