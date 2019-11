Daesh reivindica ataque que matou duas pessoas na Ponte de Londres

A mesma fonte espanhola avança que a consultora deixou uma mensagem a confirmar que o autor do ataque pertence ao Daesh.







Segundo o comunicado obtido pela SITE, o ataque foi efetuado "em resposta aos apelos para atacar cidadãos da coligação" internacional liderada pelos Estados Unidos, que combate o grupo 'jihadista' e que em outubro matou o seu líder e fundador, Abu Bakr al Bagdadi.



O ataque terrorista que ocorreu na Ponte de Londres esta sexta-feira foi reivindicado, este sábado, pelo Daesh. A notícia está a ser avançada pelo jornal espanhol La Vanguardía que cita a consultora especializada em terrorismo 'SITE'.A mesma fonte espanhola avança que a consultora deixou uma mensagem a confirmar que o autor do ataque pertence ao Daesh.Segundo o comunicado obtido pela SITE, o ataque foi efetuado "em resposta aos apelos para atacar cidadãos da coligação" internacional liderada pelos Estados Unidos, que combate o grupo 'jihadista' e que em outubro matou o seu líder e fundador, Abu Bakr al Bagdadi.

Recorde-se que o ataque terrorista na ponte de Londres vitimou um homem e uma mulher e feriu outras três pessoas. Usman Khan, autor do atentado, de 28 anos, já foi abatido pelas autoridades.O homem era um terrorista islâmico já condenado. Usman Khan tinha sido libertado recentemente e usava pulseira eletrónica. Foi acusado em 2010 e condenado em fevereiro de 2012 por crimes de terrorismo.A polícia procede agora com buscas num endereço em Staffordshire.Segundo o jornal britânicoMirror, Khan e um outro grupo planeavam bombardear a Bolsa de Londres e atacar outros locais, incluindo as Casas do parlamento e a Embaixada dos EUA.Khan queria construir um campo de treino terrorista nas terras da família, em Caxemira, região da Índia, mas controlada pelo Paquistão.