Jack Merritt, o coordenador de um curso de Cambridge que morreu no ataque da Ponte de Londres

Uma das vítimas do atentado terrorista desta sexta-feira na Ponte de Londres é Jack Merritt, um trabalhador da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.



A morte de Jack Merritt foi confirmada pelo pai através da rede social Twitter: "O meu filho Jack, morto neste ataque, não gostaria que a sua morte fosse usada como pretexto para sentenças mais severas ou para deter pessoas desnecessariamente".





Segundo a publicação Cambridge Shire Live, Jack Merritt, de Cottenham, foi coordenador do curso de "Learning Together", uma iniciativa do Instituto de Criminologia da Universidade, com o objetivo de melhorar a reabilitação de presos.Merritt encontrava-se em Londres esta sexta-feira à tarde para uma conferência perto da London Bridge quando foi atacado por por Usman Khan.

O agressor, de 28 anos, matou ainda uma mulher e feriu outras três pessoas.