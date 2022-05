Atirador é amarrado com fio elétrico por fiéis após matar uma pessoa e ferir cinco numa igreja na Califórnia

Um atirador matou uma pessoa e feriu cinco quando começou a disparar indiscriminadamente na Igreja Presbiteriana de Genebra em Laguna Wood, no sul da Califórnia nos EUA, por volta das 13h30 locais, esta sexta-feira.



Os presentes amarraram as pernas do sujeito com um fio elétrico, de acordo com as autoridades, avança a Reuters.

Foi preso um suspeito não identificado com cerca de 60 anos, afirmou um polícia do condado de Orange, Jeff Hallock, numa entrevista.

"Aquele grupo de fiéis demonstrou heroísmo e bravura excecionais ao intervir para deter o suspeito. Eles, sem dúvida, evitaram ferimentos e mortes adicionais", acrescentou Hallock.

Cerca de 30 a 40 pessoas estavam na igreja quando o tiroteio ocorreu e todos os feridos foram levados para hospitais.

"Neste momento, não sabemos qual pode ser o motivo do suspeito e se o sujeito tinha um alvo específico, ou se é mesmo um incidente relacionado ao ódio", disse Hallock, acrescentando que as autoridades acreditam que o suspeito não mora na área.

Foram encontradas duas pistolas no local.

"Ninguém deve ter medo de ir ao local de culto. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, a comunidade e todos os afetados por este trágico evento", disse o gabinete do governador Gavin Newsom no Twitter.