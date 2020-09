Ator Dwayne Johnson e família infetados com coronavírus: 'O maior desafio da minha vida'

O ator, de ‘Velocidade Furiosa’, Dwayne Johnson, com 48 anos, a esposa e as duas filhas estão infetados com a Covid-19. O ator, também conhecido por 'The Rock', explicou num vídeo publicado no Instagram a dificuldade que ele e a família tiveram para ultrapassar a doença.

Aos 196 milhões seguidores, o antigo lutador de WWE explica que enfrentar o coronavírus foi a maior batalha que já teve que ultrapassar na vida. "Um desafio maior do que sofrer graves ferimentos, ser despejado ou ficar sem dinheiro, que já tive mais do que uma vez" acrescenta o ator.

Dwayne avança que após três semanas a lutar contra a doença que ele e a família estão "fortes e gratos" por terem conseguido vencer a doença que contrariam por contacto com amigos próximos.



O ator alerta para que as pessoas sejam conscientes, que sigam as regras impostas pelas autoridades de saúde e para permanecerem saudáveis.