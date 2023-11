Autoridades francesas fazem novas buscas por Émile

em França. Cerca de cem investigadores percorreram vários pontos da aldeia Le Vernet, e entraram em dez casas, nomeadamente na moradia dos avós da criança, segundo a BFMTV.Várias pessoas foram novamente interrogadas. Para as autoridades que estão a investigar o caso, a hipótese de crime é a que faz mais sentido."Tivemos reforços da COMCyberGEND, soldados especializados em processamento de dados informáticos", disse um agente presente no local à BFMTV. desapareceu no dia 8 de julho na região dos Alpes de Haute-Provence, em França. O menino estava a brincar na casa dos avós, na aldeia Le Vernet, quando deixou de ser visto.