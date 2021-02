Bebé de três meses morta pelo padrasto por "estar a ficar parecida com o pai"

Um homem inglês foi condenado a prisão perpétua pelo homicídio da enteada, uma bebé de apenas dois anos. Segundo a acusação, Davey Everson, de 23 anos, terá ficado "irritado" quando a pequena Millie-Rose Burdett começou a presentar parecenças com o pai biológico.

Em tribunal ficou provado que o homicida levou a cabo "um ataque premeditado" com o objetivo de causar "dor aguda e duradoura" à criança. O crime aconteceu em Hertfordshire, na Inglaterra, em dezembro de 2018.

Enquanto a mãe da menina estava na casa de banho, o padrasto estaria a alimentar a criança quando a atacou. A menina deu entrada no hospital com uma hemorragia no cérebro, 12 costelas partidas e fraturas nas duas pernas, sendo que algumas lesões tinham sido infligidas dias antes. A pequena Millie-Rose esteve internada cerca de um mês antes de não resistir aos ferimentos graves, acabando por morrer no dia 11 de janeiro de 2019.

Em tribunal, o padrasto disse que a criança se engasgou quando estava a comer e que, subitamente, "ficou inconsciente e deixou de respirar". "Uma das coisas que o irritou, Sr. Everson, foi que a Millie-Rose estava a ficar parecida com o pai. E ser a figura paternal daquela criança deixou de ser uma prospeção que lhe agradasse", considerou a juíza ao aplicar a sentença.

A mãe da bebé, Kirsty Burdett, segundo o Daily Star, também foi condenada a seis anos de prisão por ter tentado ajudar o companheiro a encobrir o crime.