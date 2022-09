que permite a bênção da união entre casais do mesmo sexo.

Os bispos belgas da Igreja Católica emitiram, esta terça-feira, um comunicado

No comunicado, publicado no site da Conferência dos Bispos belgas, os sacerdotes sugerem um apoio e orientação às "pessoas homossexuais dentro da Igreja Católica" e, ainda, propõem um ritual que incluí uma oração e uma bênção para uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, sublinhando, no entanto, que não se trata de "um casamento da Igreja".