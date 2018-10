Bolsonaro lidera sondagens para vencer a segunda volta das presidenciais no Brasil

Segundo a Datafolha, o candidato do PSL sairá vencedor com 58%. Já a Idea Big Data dá 54% ao candidato da direita.

00:47

Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal à presidência do Brasil e que quase venceu nas eleições do passado domingo, 30 de Setembro, vencerá na segunda volta, a 28 de Outubro, com 58%.

É este o resultado de uma sondagem da Datafolha, a primeira do instituto sobre a segunda volta das presidenciais. Nos votos válidos desta auscultação, Bolsonaro obteve 58% e Fernando Haddad (do PT) conquistou 42%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos, explica a edição online de O Globo, citando os resultados da sondagem.

"O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno [volta], um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto", sublinha.

A sondagem foi realizada esta quarta-feira, 10 de Outubro, e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Nos votos totais, Bolsonaro obteve 49% e Haddad 36%, sendo que 8% foram em branco ou considerados nulos – e havendo ainda 6% de indecisos.

Nas eleições do passado domingo, Bolsonaro obteve 46,03% dos votos (49,2 milhões de eleitores) e Haddad conquistou 29,28% (31,3 milhões de eleitores).

Idea Big Data também dá Bolsonaro como vencedor

A sondagem do Idea Big Data, em parceria com a revista Veja, aponta no mesmo sentido que a consulta realizada pela Datafolha mas a vitória de Bolsonaro é mais expressiva.

Na primeira sondagem de intenção de votos realizada pelo Idea Big Data – decorreu entre 8 e 10 de Outubro e foi divulgada também esta quarta-feira – Bolsonaro surge com 54% dos votos válidos e Haddad com 46%.

Esta sondagem foi realizada junto de mais de 2.000 eleitores e tem também uma margem de erro de dois pontos percentuais. Os votos nulos e brancos ascenderam a 7%, sendo que os indecisos somaram 4%.