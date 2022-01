Bolsonaro publica vídeo no Tik Tok com ataques a Lula em preâmbulo da campanha. Veja o momento

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, publicou no Tik Tok um vídeo com ataques a Lula da Silva, seu possível rival nas presidenciais de outubro, num preâmbulo do papel que esta popular rede social poderá ter na sua campanha.

Bolsonaro, que venceu as eleições de 2018 com uma campanha na qual comunicou com os eleitores principalmente através das redes sociais, até agora não tinha estado muito ativo no Tik Tok, uma plataforma de partilha de vídeos que ganhou grande popularidade nos últimos anos, principalmente entre os jovens.

No seu primeiro vídeo com tom eleitoral nesta rede, Bolsonaro reproduziu segmentos de uma antiga entrevista sua em que ataca Lula, antigo Presidente do Brasil que todas as sondagens apontam como favorito à reeleição no sufrágio de outubro.