Brasil recebe dois milhões de doses da vacina Covid-19 da Astrazeneca doadas pelos EUA

O Brasil recebeu no final da madrugada deste domingo dois milhões de doses da vacina da Astrazeneca contra a Covid-19 doadas ao país pelos Estados Unidos. O avião com os fármacos aterrou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a 90 km de São Paulo, às 5 horas locais da madrugada, 8 horas da manhã em Lisboa.

O anúncio foi feito pelo ministro brasileiro da Saúde, Marcelo Queiroga, que nas suas redes sociais agradeceu aos EUA. "Obrigado pela parceria. Juntos, venceremos a pandemia.", escreveu Queiroga pela manhã.

Em Junho passado, os EUA já tinham doado ao Brasil três milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Jansen, que é inoculada em uma só toma. Foi a maior doação a um único país feita pelos EUA.

Além disso, os Estados Unidos também doaram outras vacinas ao Brasil quando enviaram mais de 80 milhões de doses de imunizantes de vários fabricantes para nações da África, Ásia e América Latina. A vacinação contra o coronavírus no Brasil, que enfrentou muitos problemas na fase inicial devido ao negacionismo e ao boicote do governo Bolsonaro, depois disso avançou a um ritmo acelerado graças à pressão da imprensa, de governadores e autarcas, e hoje os níveis de novas infeções e mortes pela Covid-19 no país são as menores desde Abril de 2020