Ministro da ciência e ensino superior britânico demite-se por se opor a acordo sobre Brexit

Com este acordo, o Reino Unido dirige-se para o "fracasso", já que cede a "sua voz, voto e veto", sustentou Sam Gyimah.

Por Lusa | 10:25

O ministro da Ciência e Ensino Superior britânico, Sam Gyimah, demitiu-se este sábado por se opor ao acordo do 'Brexit' proposto pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, noticiou o jornal The Daily Telegraph.

O deputado conservador, que defendeu a permanência na União Europeia (UE) no referendo de 2016, disse que o pacto acordado pelo Governo britânico com Bruxelas "fará o país mais pobre, menos seguro e mais frágil", subtraindo a soberania na tomada de decisões.

