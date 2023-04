Arthur Singer, cantor e ator brasileiro de 13 anos, morreu vítima de um AVC causado por uma malformação que nunca tinha sido detetada, avançou a família do cantor, esta sexta-feira, citada pela Folha de São Paulo.



O jovem ficou conhecido por ter participado no programa de talentos "Canta Comigo Teen", da TV Record, em 2021.

Em entrevista ao GShow, a mãe do cantor falou sobre a malformação que nunca foi detetada: "O meu filho nunca se queixou de dor de cabeça e só se faz uma ressonância quando existe uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso, mas, segundo os médicos, tinha uma malformação". A mãe do jovem avançou ainda que os órgãos do cantor vão ser "doados".