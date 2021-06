Cão herói salva mulher que tentava saltar de ponte

Um cão de três anos impediu uma jovem de se atirar de uma ponte, na passada terça feira, em Inglaterra. Digby, o labradoodle, trabalha com os bombeiros de Devon and Somerset Fire and Rescue Service, e foi chamado ao local depois da polícia não conseguir negociar com a mulher, para que ela saísse do lado de lá das grades da ponte.

"Este é o Digby. Hoje ele fez algo incrível e ajudou a salvar uma jovem que estava a pensar em tirar a própria vida ao saltar de uma ponte sobre o M5 perto de Exeter", afirma o Daily Star, citando o comunicado do corpo dos bombeiros.

"Estivemos no incidente como parte de uma resposta de várias agências. Os negociadores da polícia falavam com a mulher, mas a situação tornava-se cada vez mais preocupante", confessam.

Foi quando um dos bombeiros teve a ideia de chamar o cão ao local. "Quando Digby chegou, a jovem imediatamente virou a cabeça para ver e sorriu". De seguida, "ela foi questionada se gostaria de vir e encontrar-se com Digby, isto é, se ela voltasse pela grade, o que temos o prazer de dizer que ela fez".

A jovem está agora a salvo e Digby, que está nos bombeiros desde 2018, continua a ajudar pessoas que passam por eventos traumáticos.