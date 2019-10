Cão morre depois de ser espancado e abandonado no lixo pelos donos

Um cão idoso morreu depois de ter sido espancado pelos donos e deixado no lixo ao abandono.

O canino, de raça Yorkshire Terrier, foi descoberto num caixote do lixo na manhã da passada quinta-feira, no norte da Filadélfia, nos EUA. O cão tinha ferimentos graves, tendo sofrido um traumatismo craniano na sequência das agressões.

Foi chamado ao local o Grupo de Socorro Animal da Filadélfia que transportou o animal para a Sociedade da Pensilvânia para a Preservação da Crueldade contra os Animais (SPCA) para tratamento imediato. De acordo com a organização citada pela ABC news, quando deu entrada, o cão encontrava-se em estado crítico.

Depois de divulgada uma declaração pela SPCA, a organização angariou quase 3000 euros para tratar o animal, quatro dias antes do cão sucumbir aos ferimentos.

A organização comunicou que os donos do animal foram identificados e estão a ser investigadas as circunstâncias que levaram às agressões, abandono e consequente morte do cão.