Carne de tartaruga servida a pacientes infetados com coronavírus

Os pacientes infetados com coronavírus, internados num dos hospitais de Wuhan, receberam carne de tartaruga para o jantar enquanto se encontravam em quarentena.

Num vídeo divulgado pela imprensa chinesa, um dos doentes referiu que a refeição do dia incluia "carne de tartaruga de casca mole".





A carne das tartarugas marinhas, ou 'jia yu' em mandarim, é considerada altamente nutritiva na medicina tradicional chinesa.

As pessoas acreditam que as tartarugas, nativas do país, são ricas em proteínas e podem ajudar os doentes a recuperarem mais rapidamente.



A epidemia do coronavírus já provocou a morte a 724 pessoas e infectou mais de 39.900 pessoas. O surto levou a Organização Mundial da Saúde a declarar emergência de saúde global. Vários governos estão a impâr restrições de viagens e algumas companhias aéreas já suspenderam voos de e para a China.