Casal gay agredido em ataque homofóbico à saída de bar em Inglaterra

Dois homens ingleses foram agredidos com garrafas de vidro à porta de um bar este domingo em Birmingham, Inglaterra.

Segundo o The Independent, os agressores seguiam numa carrinha e dirigiram-se aos dois homens com comentários homofóbicos. Uma das vítimas tentou gravar o incidente mas os agressores tiraram-lhe o telemóvel das mãos e agrediram-no.

Quando tentavam recuperar o telemóvel, as vítimas foram violentamente agredidas com garrafas de vidro e sofreram cortes na cabeça, pernas e braços.

A polícia de Birmingham considerou que este ataque foi um "terrível crime de ódio" e iniciou uma investigação para localizar os agressores.

O casal inglês foi transportado para o hospital.

Two gay men were brutally attacked outside Missing Bar in Birmingham last night. Ron and Patrick suffered multiple injuries, sending them love and solidarity. Something needs to be done about the rising level of violence against LGBTQ+ people in the UK, this can’t continue. pic.twitter.com/NRTWKn44ke