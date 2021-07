Militantes do Chega acusados de agredir homossexual na rua em Viseu

Militantes do Chega são acusados de terem agredido um homemem homossexual no final da tarde desta quarta-feira, na rua, em Viseu.Segundo informação avançada pelo Expresso e ainda não confirmada pelo, os agressores são afetos à candidatura do partido de André Ventura à Câmara Municipal de Viseu e terão partido para a violência após terem provocado a vítima à porta de um café com comentários de cariz homofóbico.Pedro Calheiros, candidato do Chega, terá presenciado as agressões, mas foi a própria vítima a dar o alerta à PSP, que foi ao local e identificou os agressores. As autoridades investigam o caso.Questionada pelo semanário, a direção nacional do Chega diz não ter conhecimento do sucedido e por isso não tece comentários sobre o episódio.