Coala desesperado bebe água do asfalto após chegada das primeiras chuvas na Austrália

Nova Gales do Sul

, Austrália.





Um coala desesperado foi encontrado a lamber o asfalto molhado após as primeiras chuvas dos últimos meses, esta quinta-feira, emAs imagens foram captadas por Pamela Schramm, que encontrou o animal no meio da estrada, que contou ao Daily Mail Australia ter parado o carro por achar que o coala se encontrava ferido. De acordo com a mesma o animal não tinha quaisquer ferimentos e não se encontrava subnutrido, apenas com sede.O coala foi encontrado na estrada a lamber os buracos que continham água proveniente das primeiras chuvas. Estas, de acordo com os bombeiros locais, não apagaram os fogos que têm devastado o teritório australiano, porém auxiliaram na contenção dos mesmos.De acordo com Pamela, foi contactado um tratador para poder garantir a saúde do animal. Após o mesmo chegar ao local, analisar as imagens captadas e o comportamento do coala, garantiu que o animal se encontrava em bom estado de saúde, apenas tinha sede.Pamela Schramm apelou a todos os condutores para que se mantivessem alerta e conduzissem com uma velocidade moderada de forma a poder auxiliar os animais caso estes necessitem.Os fogos autralianos têm devastado o país, já causaram 28 vítimas mortais, milhões de mortes de animais, e inúmeros desalojamentos, incluindo 3 mil em Nova Gales do Sul.