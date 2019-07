Coreia do Norte acusa Estados Unidos de atos hostis

A Coreia do Norte acusou esta quinta-feira os EUA de "estarem empenhados em atos hostis". A acusação é um passo atrás em relação ao compromisso de reatar negociações, conseguido no domingo, numa reunião surpresa entre Donald Trump e Kim Jong-un, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias.



Washington foi ainda acusado de tentar "minar a atmosfera de paz" na Península Coreana. Pyongyang diz estar a responder aos EUA, que acusam o regime de Jong-un de violar os limites de importação de petróleo fixados em 2017. Os EUA apelaram ainda ao respeito pelas sanções à Coreia do Norte.

