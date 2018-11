Grupo criminoso do Brasil deita fogo a autocarro e queima 15 passageiros

Agressores, fortemente armados, intercetaram o veículo em Nova Iguaçu e incendiaram-no, como vingança por morte de traficantes.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:07

Pelo menos 15 passageiros sofreram queimaduras pelo corpo, cinco deles com gravidade, depois de um grupo de criminosos ter ateado fogo ao autocarro em que eles seguiam no final da noite deste sábado na cidade brasileira de Nova Iguaçu, na área metropolitana do Rio de Janeiro. Na manhã deste domingo, cinco dos queimados continuavam internados no Hospital Geral de Nova Iguaçu, e três deles tiveram de ser submetidos a cirurgias durante a madrugada.

O ataque ocorreu na Via Dutra, a estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e cruza várias localidades da chamada Baixada Fluminense, quando o coletivo passava na região conhecida como Rosa dos Ventos, na periferia de Nova Iguaçu. Os agressores, fortemente armados, intercetaram o autocarro e incendiaram-no derramando combustível e ateando-lhe fogo, mas, ao contrário do que costuma ocorrer em ataques semelhantes, desta feita não deixaram os passageiros sair.

A ideia, segundo a polícia fluminense, era mesmo matar ou ferir gravemente o maior número possível de pessoas como vingança à morte de dois criminosos da região. Pouco antes deste brutal ataque contra pessoas inocentes, dois supostos traficantes de droga tinham sido mortos num confronto com a polícia na favela do Morro do Inferninho, também em Nova Iguaçu.

Só não ocorreu um massacre porque os passageiros, ante o avolumar das labaredas dentro do autocarro, mesmo com medo dos criminosos correram para fora do coletivo, alguns em chamas, conseguindo salvar as suas vidas. Ao início da madrugada deste domingo, 15 feridos já tinham sido recebidos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Governador Soares, a unidade médica mais próxima, e 12 foram depois transferidos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu por o seu estado exigir cuidados especializados.