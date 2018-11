Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Críticos preparam moção de censura no Reino Unido

Ala dura do Partido Conservador já reuniu pelo menos 18 dos 48 pedidos necessários para convocar votação para derrubar Theresa May.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

Insatisfeita com o acordo de Brexit assinado pela primeira-mistra Theresa May com a União Europeia (UE), a ala eurocética dura do Partido Conservador reuniu esta sexta-feira mais quatro apoios para a realização de uma moção de censura a May. 18 eurocéticos admitiram publicamente ter enviado cartas com o pedido formal. Se 30 outros fizerem o mesmo, May enfrentará um voto que pode custar-lhe a liderança do partido e do governo britânico.



O aumento da pressão da ala dura do partido surge numa altura em que May está a braços com uma crise no executivo após a demissão de dois ministros, dois secretários de Estado e dois conselheiros. Esta sexta-feira, May nomeou Stephen Barclay, antigo ministro da Saúde, para ocupar o cargo de ministro do Brexit, deixado vago por Dominic Raab. A demissão de Raab foi a segunda na pasta do Brexit. Em julho tinha-se demitido David Davies, que ocupava o cargo desde 2016.



Para os trabalhistas, a nomeação de Barclay não muda nada. "Após dois anos de negociações, a PM não conseguiu um acordo de Brexit capaz de passar no parlamento", afirmou Keir Starmer, ministro sombra para o Brexit. May promete resistir e levar a bom porto o seu plano. Pouco antes de nomear Barclay, garantiu o apoio dos ministros do Ambiente e do Comércio, respetivamente, Michael Gove e Liam Fox.