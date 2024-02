O Daesh reivindicou esta quarta-feira a autoria de um atentado mortal no Paquistão, que fez 16 mortos na véspera das eleições legislativas e provinciais.

Os combatentes do EI "fizeram explodir uma mota" carregada de explosivos "durante um comício eleitoral" no distrito de Pashin, a cerca de 50 quilómetros a norte de Quetta, a capital do Baluchistão, declarou o grupo num comunicado publicado na aplicação de mensagens Telegram.

Pelo menos 20 pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas, segundo as autoridades.