Das drogas às orgias: A louca vida do príncipe dos Emirados Árabes Unidos encontrado morto em Londres

Khalid al Qasimi, de 39 anos, foi esta quarta-feira encontrado morto na sua casa em Londres. Com a sua morte em circunstâncias classificadas como "inexplicáveis" pela polícia, surgem os testemunhos dos empregados de Khalid que alegam que o estilo de vida do príncipe era recheado de excessos.





Outra trabalhadora salientou que o príncipe tratava sempre a equipa feminina com respeito. "Ele era muito popular pelo seu dinheiro e pelas pessoas que conhecia, não lhe faltavam mulheres, mas respeitava sempre os empregados, trabalhava duro, mas festejava com muitos excessos, é triste, porque foi isso que o matou", disse uma das empregadas.

Os Emirados Árabes Unidos decretaram três dias de luto e bandeira à meia-haste pela morte de Khalid.

Desde as drogas às orgias, o filho do xeque Mohammed Al Qasimi não se coibia que aproveitar a liberdade que possuia em Inglaterra."Gostava de metanfetamina porque lhe permitia prolongar-se mais no sexo. Era o segredo mais mal guardado do escritório, o de que tinha uma fraqueza por essa droga" revelou ao jornal britânico Daily Mail, sob a condição de anonimato, um empregado de Qasimi.O príncipe fundou uma empresa de moda onde desempenhava a função de estilista há cerca de uma década. Segundo a mesma fonte do jornal britânico, os empregados sabiam quando este tinha tido uma festa pois o seu comportamento era errático no dia seguinte.De acordo com a imprensa, o estilista organizava com frequência festas com prostitutas de luxo onde os excessos eram igualmente frequentes."Era um bom tipo, mas convertia-se num monstro", acrescentou ainda o empregado.Os empregados nunca eram convidados para as festas, no entanto, as mudanças de humor eram notórias pelo que estes percebiam quando tinha havido uma noite de festa.