Dente de tubarão preso em pé de homem há 24 anos ainda carrega o ADN do animal

Um fragmento de um dente de tubarão foi retirado do pé de um surfista, quase um quarto de século após o homem ter sido mordido. O ADN do predador continuava intacto no dente encontrado.

Jeff Weakley, da Flórida, notou pela primeira vez uma saliência no pé, no verão de 2018, que originou uma bolha. O homem, de 46 anos, ignorou a forma irregular no pé que continuou a crescer, conta o jornal britânico The Mirror.

Quando Jeff finalmente abriu a bolha, encontrou um fragmento de dente de tubarão com um comprimento de 2,5 milímetros. O tubarão teria mordido o cidadão americano enquanto surfava, na praia Flagler, em 1994.

Depois de realizar um teste de ADN no fragmento, os cientistas descobriram que pertencia a um tubarão de pontas negras. A espécie pode crescer até cerca de um metro e meio, mas não é considerada perigosa.

"Eu estava muito animado para conhecer a identidade do tubarão. Sempre fui curioso", afirmou Jeff.

"Não tenho ódio a tubarões ou qualquer sentimento de vingança em relação a eles. Eles fazem parte do nosso mundo", acrescentou.