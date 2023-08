Detida mulher acusada de conspirar para matar Zelensky

Uma mulher ucraniana foi detida por ser suspeita de estar ligada a uma conspiração para matar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.Segundo a ABC News, a suspeita fazia parte de uma conspiração para matar o líder ucraniano quando este estava de visita a Mykolaiv, uma cidade do sudeste perto da frente de batalha. A sua função seria a de passar informações às forças russas sobre a localização de Zelensky durante essa estadia.A Rússia, ao que alegam as forças ucranianas, tinha por objetivo um ataque aéreo que culminasse na morte do chefe de estado da Ucrânia.Em atualização