Detido casal dono do camião encontrado com 39 cadáveres

A polícia britânica prendeu esta sexta-feira mais dois suspeitos no caso do camião encontrado com 39 cadáveres no interior. Trata-se de Joanna Mahar e do marido, Thomas, ambos de 38 anos. São eles os últimos donos conhecidos do camião no centro do caso e foram detidos por suspeita de homicídio e conspiração para tráfico de seres humanos.As detenções foram realizadas após buscas em casas no condado de Cheshire e seguem-se à detenção do camionista Mo Robinson, de 25 anos, natural da Irlanda do Norte.Thomas Mahar diz que vendeu o camião há 13 meses a uma empresa de Monaghan, Irlanda, próxima do local onde vive o camionista detido.A polícia revelou, entretanto, que os dados de GPS do camião indicam que esteve em três cidades da Bélgica e de França antes de ir para Grays, no Essex, onde foram encontrados os cadáveres de oito mulheres e 31 homens de origem chinesa.