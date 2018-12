Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump obrigado a apresentar contabilidade

Finanças norte-americanas e dezenas de outras entidades acusam o presidente de lucrar com a Presidência.

Por Lusa | 00:38

Os procuradores-gerais do District of Columbia e de Maryland vão intimar a Trump Organization a apresentar a sua contabilidade, depois de as Finanças e dezenas de outras entidades terem acusado Donald Trump de lucrar com a Presidência.



O gabinete do procurador-geral do Estado de Maryland confirmou esta terça-feira à agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) os pormenores da intimação, enquanto esta estava a ser preparada.



O caso das Finanças (Internal Revenue Service - IRS) e das outras entidades alega que as despesas domésticas e estrangeiras do Governo no hotel de Trump em Washington D.C. surgem como ofertas ao Presidente, em violação da cláusula de emolumentos da Constituição dos Estados Unidos.



O Departamento de Justiça indicou que tenciona recorrer a uma instância judicial superior e escusou-se a comentar o caso.



As intimações têm como alvo mais de 30 entidades privadas ligadas a Trump e a agência federal que fiscaliza o arrendamento do hotel Trump em Washington, além de diversas agências federais.