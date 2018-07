Duas pessoas hospitalizadas por exposição a "substância desconhecida" em Inglaterra

Vítimas têm cerca de 40 anos.

Duas pessoas foram hospitalizadas em estado crítico no hospital de Salisbury, Inglaterra, depois de terem sido expostas a uma "substância desconhecida" em Amesbury, a poucos quilómetros onde o ex-espião russo Sergei Skripal foi envenenado em março.

Os dois pacientes "estão a receber tratamento para uma suposta exposição a uma substância desconhecida no Hospital de Salisbury", informou a polícia do condado de Wiltshire em comunicado, designando o evento como "um grave incidente".

As duas pessoas, um homem e uma mulher, ambos em seus quarenta anos, foram encontrados inconscientes no sábado, 30 de junho, numa casa na cidade de Amesbury, no sul da Inglaterra, localizada a cerca de dez quilômetros de Salisbury, onde Sergei Skripal e sua filha Yulia foram envenenados a 04 de março.