Dupla de assaltantes atropelada por jipe em São Paulo

Dois assaltantes foram atropelados por um jipe após um roubo em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, no sábado.

Os ladrões tentaram fugir de mota mas imagens de câmaras de vigilância, instaladas na rua onde ocorreu o assalto, permitiram ver que a dupla de ladrões foi atropelada por um jipe.

Os criminosos caíram e um deles ficou com ferimentos em uma das pernas, ficando impossibilitado de andar.

Após o atropelamento, embora estivessem feridos, os assaltantes conseguiram fugir. No entanto, um deles teve de ser assistido no Pronto Socorro do Hospital do Campo Limpo, por ter ficado com uma perna partida. Foi depois detido e levado ao 47º Distrito Policial.

As autoridades brasileiras estão agora a realizar buscas para encontrar o segundo assaltante.