Equipas de resgate detetam sinais de vida debaixo de escombros de prédio após explosões de Beirute

A explosão gigantesca, que provocou a morte a 191 pessoas e fez mais de 6000 feridos, aconteceu num armazém onde estavam 2.750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas durante seis anos "sem medidas cautelares" e que tinham como destino uma empresa portuguesa.

As equipas de resgate libanesas detetaram sinais de vida esta quinta-feira nos escombros de um prédio numa área residencial de Beirute que desabou após as violentas explosões no porto da capital do Líbano, a 4 de agosto.Em declarações à Reuters, um operacional no terreno referiu que foi detetado movimento sob um edifício destruído na zona de Gemmayze, uma das mais atingidas pela explosão.A equipa encontra-se a instalar holofotes para continuar os trabalhos quando se apercebeu da possível presença de vida."Esses sinais (de respiração e pulso), em conjunto com o sensor de temperatura, indicam que há a possibilidade de vida!, referiu a equipa de resgate aos jornalistas no local.Foram chamados mais recursos humanos, assim como material extra, para conduzir a busca.