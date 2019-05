Estudo revela que homens fazem cada vez menos sexo

Sociedade da Universidade de Newcastle, concluiu que as transformações sociais registadas nas últimas décadas podem determinar a frequência da atividade sexual.



Simon Forrest, um dos professores responsáveis pelo estudo, acredita que uma das razões para os jovens fazerem menos sexo justifica-se pelo facto de tenderem a formar relações estáveis mais tardiamente.



Para além deste motivo, o investigador avança que o facto dos jovens viverem em casa dos pais até mais tarde e o consumo de pornografia têm efeitos negativos nas relações sexuais das pessoas.

Um estudo realizado através do National Opinion Research Center, na Universidade de Chicago, nos EUA, concluiu que atualmente os jovens do sexo masculino fazem menos sexo comparativamente ao passado.A pesquisa é conhecida como 'General Social Survey' e é feita entre homens com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos.O estudo baseia-se em milhares de entrevistas pessoais e é realizado de forma periódica, desde 1972, segundo avança a BBC.O levantamento dos dados mais recentes revelou que 23 por cento dos adultos inquiridos afirmaram que não fizeram sexo nos últimos 12 meses, números que duplicaram na última década, de acordo com a mesma fonte.O estudo avança que a proporção de homens com menos de 30 anos que não tiveram relações sexuais no ano passado triplicou desde 2008 e concluiu também que 51 por cento dos homens dentro desta faixa etária tem um parceiro estável, número que em 2014 foi de 33 por cento.Um outro estudo, feito no Instituto de Saúde e